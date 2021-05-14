В Башкирии запретили продажу алкоголя в день последних звонков

В Уфе запретили продажу алкогольной продукции в торговых точках. Об этом сообщает местная администрация. Уточняется, что запрет был введен в связи с празднованием последних звонков 22 мая в Башкирии.

Отметим, что ограничительные меры не будут касаться кафе и ресторанов. В них спиртные напитки будут продаваться в обычном режиме.

Также добавим, что в этот день школы, в которых будут проходить торжественные мероприятия, обязаны обеспечить все санитарные нормы, предписанные Роспотребнадзором.