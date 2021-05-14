В Башкирии запретили продажу алкоголя в день последних звонков

В Уфе запретили продажу алкогольной продукции в торговых точках. Об этом сообщает местная администрация. Уточняется, что запрет был введен в связи с празднованием последних звонков 22 мая в Башкирии.
Отметим, что ограничительные меры не будут касаться кафе и ресторанов. В них спиртные напитки будут продаваться в обычном режиме.
Также добавим, что в этот день школы, в которых будут проходить торжественные мероприятия, обязаны обеспечить все санитарные нормы, предписанные Роспотребнадзором.
Так, 22 мая запрещены массовые мероприятия с участием нескольких классов и привлечением сотрудников сторонних организаций, праздник должен пройти на свежем воздухе, администрация учебного заведения должна организовать «входной фильтр», а также провести уборку, дезинфекцию помещений. Весь персонал должен быть в масках.