В Башкирии в перевёрнутом авто обнаружили мёртвого мужчину

Сегодня, 14 мая, утром недалеко от деревни Мулланур-Вахитово в Бижбулякском районе произошла смертельная авария.

Фото №1 - В Башкирии в перевёрнутом авто обнаружили мёртвого мужчину

Пресс-служба ГИБДД Башкирии сообщает, что местные жители наткнулись на перевёрнутый автомобиль в кювете. Они поспешили вызвать скорую и полицию, так как предположили, что в салоне могут быть люди. В перевёрнутом автомобиле действительно нашли труп мужчины.

Погибшим оказался 39-летний сельчанин. Причина ДТП пока неизвестна, расследованием случавшегося занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Фото: ГИБДД РБ. 

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