В Башкирии в перевёрнутом авто обнаружили мёртвого мужчину

Пресс-служба ГИБДД Башкирии сообщает, что местные жители наткнулись на перевёрнутый автомобиль в кювете. Они поспешили вызвать скорую и полицию, так как предположили, что в салоне могут быть люди. В перевёрнутом автомобиле действительно нашли труп мужчины.