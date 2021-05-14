В Башкирии в перевёрнутом авто обнаружили мёртвого мужчину

Сегодня, 14 мая, утром недалеко от деревни Мулланур-Вахитово в Бижбулякском районе произошла смертельная авария.
Пресс-служба ГИБДД Башкирии сообщает, что местные жители наткнулись на перевёрнутый автомобиль в кювете. Они поспешили вызвать скорую и полицию, так как предположили, что в салоне могут быть люди. В перевёрнутом автомобиле действительно нашли труп мужчины.
Погибшим оказался 39-летний сельчанин. Причина ДТП пока неизвестна, расследованием случавшегося занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Фото: ГИБДД РБ.