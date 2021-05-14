Жителей Уфы приглашают на решающий матч столичного клуба в борьбе за место в РПЛ

В Уфе в будущее воскресенье, 16 мая, состоится 30-ый тур РПЛ. В матче встретится столичный футбольный клуб и тульский «Арсенал». Ожидается, что обе команды покажут зрелищный футбол, так как спортсмены замотивированы: они будут бороться за право остаться в Российской Премьер-лиге и право занять 13-ую строчку.
Если соперники сыграют вничью или «Уфа» уступит, то тут все зависит от исхода игры «Ротор» — «Рубин». У казанской команды есть огромная мотивация – она борется за сохранение места в четверке сильнейших, а значит игре в еврокубках, а там на пятки наступают «Сочи» и ЦСКА. Казанцы терять очки, играя с аутсайдером турнира, вряд ли захотят и выведут на бой самый сильный состав. «Ротору» тоже особенно деваться некуда – или прыгаешь выше головы, или возвращаешься в ФНЛ. Для «Уфы» критически важно выиграть последний бой и не доверяться судьбе.
Также обсуждается вариант отмены стыковых матчей. «Оренбург», который занял в ФНЛ второе место и напрямую попадает в РПЛ, не прошел лицензирование. Стадион команды не дотягивает до норм по вместимости: 7500 вместо 10 000. Такие же проблемы у претендующей на РПЛ через стыки «Алании». То есть, возвращаются самарские «Крылья Советов», вылетает «Тамбов», а остальные остаются на своих местах. Допуск в качестве исключения может дать бюро исполкома Российского футбольного союза. Его заседание пройдет в ближайшие дни.
Всех желающих посмотреть зрелищный футбол и поболеть за команду приглашают 16 мая на стадион «Нефтяник». Билеты на матч «Уфа» — «Арсенал» уже можно найти в кассах. Стоимость — от 50 рублей.