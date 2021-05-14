Жителей Уфы приглашают на решающий матч столичного клуба в борьбе за место в РПЛ

Если соперники сыграют вничью или «Уфа» уступит, то тут все зависит от исхода игры «Ротор» — «Рубин». У казанской команды есть огромная мотивация – она борется за сохранение места в четверке сильнейших, а значит игре в еврокубках, а там на пятки наступают «Сочи» и ЦСКА. Казанцы терять очки, играя с аутсайдером турнира, вряд ли захотят и выведут на бой самый сильный состав. «Ротору» тоже особенно деваться некуда – или прыгаешь выше головы, или возвращаешься в ФНЛ. Для «Уфы» критически важно выиграть последний бой и не доверяться судьбе.