В Башкирии зарегистрировали ещё 89 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах страны.
За сутки в Башкирии выявили ещё 89 зараженных коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных достигло 36 677 человек.
С выздоровлением выписали 34 316, а за сутки – 118 человек. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии скончались 483 человека.
В России количество носителей коронавируса увеличилось до 4 922 901. Одновременно болеет 270 151, с выздоровлением выписали 4 537 634, скончались 115 116.