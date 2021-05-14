В Башкирии зарегистрировали ещё 89 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах страны.

За сутки в Башкирии выявили ещё 89 зараженных коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных достигло 36 677 человек.

С выздоровлением выписали 34 316, а за сутки – 118 человек. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии скончались 483 человека.