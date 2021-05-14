В Башкирии осудили подростка за интернет-мошенничества

В полицию Давлекановского района обратился 17-летний местный житель, который стал жертвой мошенника. Он попытался купить у него мопед, но «продавец» просто получил от покупателя предоплату в размере 3200 рублей и пропал.

Оказалось, подросток-мошенник просто нашёл фото мопеда в интернете и выставил на продажу на популярном сайте за 15 тысяч рублей. Однако полиция быстро нашла злоумышленника по информации, которую он оставил на сайте для связи. В ходе разбирательств выяснилось, что свою преступную деятельность подросток начал ещё в 16 лет и успел обмануть около 22 человек на общую сумму в 140 тысяч рублей. Среди жертв злоумышленника жители Башкирии, Челябинской области и Татарстана.