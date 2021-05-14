В Уфе запустили обратный отсчёт до Всемирной фольклориады
В рамках
форума «АРТ-Курултай» 14 мая был запущен обратный отсчёт до Всемирной
фольклориады. До масштабного мероприятия осталось 50 дней.
В
торжественной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров,
президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и
традиционных искусств (CIOFF) Филипп Боссан, председатель комитета по
подготовке и проведению Всемирной фольклориады Алехандро Камачо, заместитель
министра культуры России Ольга Ярилова.
Ровно через 50 дней к нам, в гостеприимный и солнечный Башкортостан приедут творческие коллективы со всего мира. Жители республики смогут увидеть лучшие достижения народного творчества и показать себя с лучшей стороны. Добро пожаловать в Башкортостан! Мы очень вас ждём.
Радий Хабиров
Торжественную
церемонию открыло выступление аэродромного комплекса малой авиации «Первушино»,
в рамках которого лётчики развернули флаги России, Башкортостана и Всемирной Фольклориады.
По словам
Главы Башкирии, Всемирная Фольклориада должна стать одним из самых ярких
событий 2021 года.
Башкортостану выпала огромная честь и ответственность. Но все мы абсолютно уверены, что республика, которая славится своим гостеприимством, сумеет с честью принять Всемирную фольклориаду. Каждый участник этого праздника увезёт из Башкортостана частичку нашей любви, нашей культуры и традиций.
Ольга Ярилова
Проведение фестиваля такого масштаба – это огромная ответственность для Башкортостана, России и всего мирового сообщества. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне.