В Уфе запустили обратный отсчёт до Всемирной фольклориады

Ровно через 50 дней к нам, в гостеприимный и солнечный Башкортостан приедут творческие коллективы со всего мира. Жители республики смогут увидеть лучшие достижения народного творчества и показать себя с лучшей стороны. Добро пожаловать в Башкортостан! Мы очень вас ждём.

Радий Хабиров