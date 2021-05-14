В Уфе запустили обратный отсчёт до Всемирной фольклориады

В рамках форума «АРТ-Курултай» 14 мая был запущен обратный отсчёт до Всемирной фольклориады. До масштабного мероприятия осталось 50 дней.

Фото №1 - В Уфе запустили обратный отсчёт до Всемирной фольклориады

В торжественной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) Филипп Боссан, председатель комитета по подготовке и проведению Всемирной фольклориады Алехандро Камачо, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Ровно через 50 дней к нам, в гостеприимный и солнечный Башкортостан приедут творческие коллективы со всего мира. Жители республики смогут увидеть лучшие достижения народного творчества и показать себя с лучшей стороны. Добро пожаловать в Башкортостан! Мы очень вас ждём.

Радий Хабиров 

Торжественную церемонию открыло выступление аэродромного комплекса малой авиации «Первушино», в рамках которого лётчики развернули флаги России, Башкортостана и Всемирной Фольклориады.

По словам Главы Башкирии, Всемирная Фольклориада должна стать одним из самых ярких событий 2021 года.

Башкортостану выпала огромная честь и ответственность. Но все мы абсолютно уверены, что республика, которая славится своим гостеприимством, сумеет с честью принять Всемирную фольклориаду. Каждый участник этого праздника увезёт из Башкортостана частичку нашей любви, нашей культуры и традиций.

Ольга Ярилова

Проведение фестиваля такого масштаба – это огромная ответственность для Башкортостана, России и всего мирового сообщества. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне.

Филипп Боссан

Фото: glavarb.ru

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