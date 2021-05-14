В Уфе орудует извращенец со слуховым аппаратом

Жительница Уфы столкнулась в лифте с извращенцем, который начал приставать к ней прямо внутри кабины. Непристойное поведение молодого человека засняли камеры видеонаблюдения, установленные в одном из домов ЖК «Аквамарин».

На кадрах видно, как мужчина и женщина стоят в лифте. В какой-то момент парень начинает приставать к ней. Уфимка сначала не понимает, что происходит, а позже останавливает лифт на ближайшем этаже и быстро убегает. Судя по ее виду, она сильно напугана таким поворотом событий.

Как только двери открываются, она скорее выходит из лифта и оставляет незнакомца в одиночестве. Мужчина в бело-красной футболке в конце видео успевает заметить, что в лифте установлена камера.