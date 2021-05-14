Команда «Башкирия» стартовала в командном чемпионате России по спидвею

Коллектив «Башкирия» из Октябрьского стартовал в командном чемпионате России по спидвею. Первые соревнования сезона прошли в Балаково, башкирской команде противостояла местная «Турбина».

Надо сказать, что состав октябрьцев по сравнению с прошлым годом не поменялся. Они навязали борьбу сопернику, но выстоять до конца в противостоянии с чемпионом России прошлого сезона не удалось. 51:42 – победа «Турбины». Наибольший результат для команды принес капитан Денис Гизатуллин.