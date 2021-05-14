В Уфе запустили обратный отсчет до начала Всемирной фольклориады

На площади перед Конгресс-холлом «Торатау» в Уфе запустили таймер обратного отсчета. Символичную кнопку в форме матрешки нажали Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Всемирная фольклориада – это своеобразная олимпиада среди артистов и исполнителей. Проводится она раз в четыре года.

Фольклориада должна была состояться в Уфе еще прошлым летом, но провести мероприятие помешала эпидемиологическая обстановка. Теперь она более благополучная благодаря массовой вакцинации. В начале июля в башкирскую столицу съедутся свыше двух тысяч участников из 55 стран мира, а сам форум пройдет по всему региону.

Все делегации уже распределены по нашим муниципальным районам. Вся республика будет принимать, это не только в Уфе, мы создали специальный муниципалитет, концертные площадки, создали площадь, подготовили гостиницы, столовые. Мы подготовили культурные номера, посвященные другим народам мира. Мы полагаем, что это будет одно из самых яркий событий, поскольку Фольклориада впервые проходит в РФ. Это для нас и большая честь, и большая ответственность.

В Конгресс-холле «Торатау» в эти минуты проходит первый форум по культуре «Арт- курултай». Для гостей, а их более 700 человек, подготовлены выставки Башкирского театра оперы и балета, Русского драматического театра, киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. Представить работы киностудии прибыли не только взрослые, но и юные актёры фильма «Отряд Таганок». В ходе пленарного заседания замминистра культуры России Ольга Ярилова в режиме онлайн открыла модельную библиотеку в Караидельском районе. А Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о запуске в регионе программы «Земский работник культуры». Уже в этом году 60 специалистов получат гранты по 500 тысяч рублей. Также руководитель региона пригласил всех собравшихся на Всемирную фольклориаду, которой в этом году и посвящен форум. Фольклориада состоится в республике в первой декаде июля, событие пройдет в России впервые.