В Уфе запустили обратный отсчет до начала Всемирной фольклориады

На площади перед Конгресс-холлом «Торатау» в Уфе запустили таймер обратного отсчета. Символичную кнопку в форме матрешки нажали Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Всемирная фольклориада – это своеобразная олимпиада среди артистов и исполнителей. Проводится она раз в четыре года.
Фольклориада должна была состояться в Уфе еще прошлым летом, но провести мероприятие помешала эпидемиологическая обстановка. Теперь она более благополучная благодаря массовой вакцинации. В начале июля в башкирскую столицу съедутся свыше двух тысяч участников из 55 стран мира, а сам форум пройдет по всему региону.
В Конгресс-холле «Торатау» в эти минуты проходит первый форум по культуре «Арт- курултай». Для гостей, а их более 700 человек, подготовлены выставки Башкирского театра оперы и балета, Русского драматического театра, киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. Представить работы киностудии прибыли не только взрослые, но и юные актёры фильма «Отряд Таганок». В ходе пленарного заседания замминистра культуры России Ольга Ярилова в режиме онлайн открыла модельную библиотеку в Караидельском районе. А Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о запуске в регионе программы «Земский работник культуры». Уже в этом году 60 специалистов получат гранты по 500 тысяч рублей. Также руководитель региона пригласил всех собравшихся на Всемирную фольклориаду, которой в этом году и посвящен форум. Фольклориада состоится в республике в первой декаде июля, событие пройдет в России впервые.