Боевое ранение и служба в ФСБ: история 98-летнего ветерана из Башкирии

Впервые один. Герой Великой Отечественной войны Кашшаф Самигуллин встретил 76-ю годовщину Победы без своей супруги. Осенью прошлого года фронтовик стал вдовцом. Свою смерть он победил в 1943, когда чудом выжил подо Ржевом. Сейчас ему почти 100 лет. Полковник в отставке рассказал подробности своего последнего боя.

Ему 98, а он бодр, как и в свои лучшие годы. Полковник ФСБ в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Кашшаф Самигуллин встречает съемочную группу БСТ. Награды на его груди прекрасно описывают боевой путь офицера. Это уже второй китель с орденами и медалями, первый хранится в музее Ермекеевского района, в родной деревне героя. Там с 1940 года он работал старшим пионервожатым в Старотуровской школе, мечтал стать учителем. Увы, война внесла свои коррективы и в его жизнь.

Юному Кашшафу едва стукнуло 17 лет. Но парень так хотел попасть на фронт, что попросил двоюродную сестру, которая на тот момент работала в ЗАГСе, приписать к своему возрасту лишний год. После Самигуллина направили в Краснохолмское военно-пехотное училище. В 1942-м он уже был на Калининском фронте под Ржевом. Там молодой боец участвовал в форсировании реки Вазуза. Был тяжело ранен, выжил чудом.

Ключицу сломало, два запала было. Мне первую помощь оказали. Я просил пить, а мне говорили: пить нельзя, терпи. Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны

Терпел Кашшаф Аглетдинович семь месяцев, именно столько он пролежал в военном госпитале. А в феврале 1943 года его признали инвалидом второй группы. На этом война для сержанта Самигуллина закончилась, но он решил и дальше связать свою жизнь со службой. Юноша поступил в школу милиции, с младшего лейтенанта ему удалось дослужиться до полковника ФСБ. Кашшаф Аглетдинович занимался поиском опасных преступников и поимками иностранных агентов, а также изменников Родины.

Рискуя собой. Иногда два бандита идут, они убили муллу. Оказывается, у муллы сыновья были активистами. Из-за этого убили. Пришлось разбираться мне. Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны

В одной из командировок Кашшаф Аглетдинович познакомился со своей будущей супругой, а через три дня они уже расписались. На этих кадрах Сазида Мухаметлатыповна, первая и единственная любовь ветерана, пара прожила душа в душу более 70 лет. А в сентябре прошлого года ее не стало.

Она не только подруга жизни, она и моим помощником была. Верная. Никому не говорила, где я работаю. Даже дети мои не знали. Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны