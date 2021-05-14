В Уфе показали, как проходит подготовка к пляжному сезону

В Уфе идет очистка речного дна. Спасатели ПСО Управления гражданской защиты приводят в порядок территории возле городских пляжей. Водолазы под водой ищут мусор, который может быть опасен для отдыхающих. Подготовка к купальному сезону только идет.

Бомба замедленного действия. В роли саперов речного дна – спасатели. Вместо камней в воде легко наткнуться на осколки таких бутылок, которыми к лету дно становится усыпано, словно камнями. Но заметить стеклянные тары не так-то легко.

Работают на ощупь. Еще одна частая находка – бревна. Особенно после паводка. Тут уже нужна физическая сила, чтобы вытащить такое на берег. За годы работы на речном дне спасатели находили шины от грузовиков, двигатели, батареи и даже унитаз. В воде спасатели проводят по несколько часов. Пока один находится внизу, двое других страхуют. Сотрудники отряда и сами могут пострадать от того, что таит речное дно. Поэтому у спасателей всегда находится под рукой водолазный нож. А сообщить о проблеме коллеге можно, дав сигнал по страховочной веревке.

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Есть таблица сигналов, есть еще один водолаз. Если со мной что-то случается, я не выхожу на связь, то собирается второй водолаз и спускается ко мне.

Сергей Французов, спасатель 1 класса Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

Несмотря на жаркую неделю, вода еще не прогрелась. Водолазы чувствуют это, несмотря на специальные костюмы.

В такой воде купаться опасно. Самое минимальное, что ждет – судороги. Люди могут запаниковать, не оказать себе своевременно помощь и утонуть. Самое плохое – рефлекторное сокращение мышц. Соответственно, это тоже может привести к летальному исходу.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г.Уфы
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