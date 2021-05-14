В Уфе показали, как проходит подготовка к пляжному сезону

Работают на ощупь. Еще одна частая находка – бревна. Особенно после паводка. Тут уже нужна физическая сила, чтобы вытащить такое на берег. За годы работы на речном дне спасатели находили шины от грузовиков, двигатели, батареи и даже унитаз. В воде спасатели проводят по несколько часов. Пока один находится внизу, двое других страхуют. Сотрудники отряда и сами могут пострадать от того, что таит речное дно. Поэтому у спасателей всегда находится под рукой водолазный нож. А сообщить о проблеме коллеге можно, дав сигнал по страховочной веревке.