В Уфе задержали глухого извращенца

Напомним, неприятную картину запечатлели камеры видеонаблюдения одного из домов по улице Летчика Кобелева. На кадрах видео, которое попало в Сеть, изображено, как мужчина снимает с себя штаны и пристает к незнакомке, которая едет вместе с ним в это время в лифте. Испугавшаяся женщина сразу же поспешила выйти, как только открылись двери.