В Уфе задержали глухого извращенца

Полиция Уфы задержала извращенца, домогавшегося до горожанки в лифте. Сообщается, что мужчине предстоит пройти экспертизу на вменяемость.
Напомним, неприятную картину запечатлели камеры видеонаблюдения одного из домов по улице Летчика Кобелева. На кадрах видео, которое попало в Сеть, изображено, как мужчина снимает с себя штаны и пристает к незнакомке, которая едет вместе с ним в это время в лифте. Испугавшаяся женщина сразу же поспешила выйти, как только открылись двери.
По данному факту начата проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении дела.