Школьникам Уфы ограничили доступ к некоторым сайтам после трагедии в Казани

Сегодня, 14 мая, Сергей Греков, мэр Уфы, опубликовал распоряжение об усилении мер безопасности после страшной трагедии в Казани.

Напомним, 11 мая в гимназию №175 прошёл 19-летний парень с оружием. После стрельбы в школе погибли 9 человек, более двух десятков находятся в больнице.

Во всех школах Башкирии были проведены проверки безопасности. Так, мэр Уфы поручил впредь осматривать подсобные помещения, подвалы, чердаки, а самое главное – усилить контроль пропускного режима. Также в образовательных учреждениях поручено провести инструктаж о действиях при ЧС и террористических атаках.