Житель Башкирии зарезал сына своей возлюбленной

Страшное преступление произошло в Белебеевском районе. 51-летний мужчина подозревается в убийстве 24-летнего сына своей сожительницы.

5 мая в частном доме в селе Ермолкино было обнаружено тело парня с ножевыми ранениями. На месте происшествия находилась 51-летняя мать погибшего, которая сообщила, что это она убила сына, пытаясь защититься от его гнева. Однако после того, как женщину доставили в отделение полиции, вскрылись новые подробности убийства.

Оказалось, что парня зарезал сожитель сельчанки. На это указали несколько свидетелей и вещественные улики. Вскоре свою причастность к преступлению подтвердил и сам обвиняемый. Сожительницу он попросил взять вину на себя, так как надеялся, что суд воспримет убийство попыткой самообороны и смягчит наказание.

Причиной конфликта стала бутылка водки, из-за которой поспорили пьяные мужчины. Сейчас расследование убийства продолжается.