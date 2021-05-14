В Башкирии система «Инцидент» помогла сельчанам добиться приезда молочной кухни

Детское
питание жители деревень Асяново и Семилетки получали и раньше, правда, не так
легко. Чтобы забрать молочную продукцию, родителям приходилось ехать в Дюртюли.
Проблему решили с помощью программы «Инцидент-менеджмент». Теперь по просьбам
местных полезное питание для малышей доставляется в село на автолавках.
Молодые мамочки
просили открыть молочные лавки в населённых пунктах Дюртюлинского района. Надо
сказать, что до этого момента в Дюртюлинском районе молочная лавка работала
только в городе Дюртюли. И буквально в течение двух недель Министерство торговли,
которые и курирует данное направление по молочным лавкам, пошло навстречу
дюртюлинцам и открыло в двух населённых пунктах – это село Семилетка и село
Асяново.Ляйсан Хайртдинова, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях
ГАУ РБ «Молочная
кухня» организован выезд автолавки в отдалённые районы для людей, которые не
имеют возможности получать молочную кухню в наших фирменных раздаточных
пунктах. Выдача производится так же, два раза в неделю, по определённому
графику.Ильгиз Файзуллин, начальник отдела подразделения ГАУ «Молочная кухня» г. Нефтекамск
Наталья
Султанаева уже не первый раз забирает молочную продукцию для детей прямо у себя
в поселке. Говорит: помощь хорошая, особенно если семья большая.
Удобно очень,
правда. Действительно удобно. Вот отсюда далековато жителям в Дюртюли ездить.
Это большая благодарность.Наталья Султанаева
Люди, которые
молочку раздают, очень добрые, ласковые. Всё всегда вовремя привозят. И всё
очень вкусно.Гузель Зарипова
В
одном наборе – запас творога, кефира и молока. Количество упаковок зависит в
том числе от возраста ребенка. Набор детского питания рассчитан на неделю, но
автолавка работает ежедневно с понедельника по пятницу – просто приезжает в
разные сёла, тем самым охватывая Дюртюлинский район практически полностью.
Мы приезжаем из
города Нефтекамска, производство у нас находится в городе Нефтекамск, на Ленина,
11. В Асяново и в Семилетку мы начали ездить с апреля. Приезжаем по
определённому времени. В Асяново мы приезжаем в 12:40 и стоим до часу. А в
Семилетку мы приезжаем в 13:20 и стоим до 13:50.Наталья Байбулатова, продавец автолавки «Молочная кухня»
Право
на бесплатное питание имеют все дети в возрасте от шести месяцев до года, и до
трех лет, если семья относится к льготным категориям. Сейчас в республике есть
132 пункта, где можно получить молочку и сухие смеси. По-прежнему ведется
работа над расширением базы раздаточных мест, чтобы мамочкам было удобно
получать полезную продукцию, не уезжая каждый раз далеко от дома.