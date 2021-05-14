В Башкирии система «Инцидент» помогла сельчанам добиться приезда молочной кухни

Детское питание жители деревень Асяново и Семилетки получали и раньше, правда, не так легко. Чтобы забрать молочную продукцию, родителям приходилось ехать в Дюртюли. Проблему решили с помощью программы «Инцидент-менеджмент». Теперь по просьбам местных полезное питание для малышей доставляется в село на автолавках.

Молодые мамочки просили открыть молочные лавки в населённых пунктах Дюртюлинского района. Надо сказать, что до этого момента в Дюртюлинском районе молочная лавка работала только в городе Дюртюли. И буквально в течение двух недель Министерство торговли, которые и курирует данное направление по молочным лавкам, пошло навстречу дюртюлинцам и открыло в двух населённых пунктах – это село Семилетка и село Асяново.

Ляйсан Хайртдинова, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях

ГАУ РБ «Молочная кухня» организован выезд автолавки в отдалённые районы для людей, которые не имеют возможности получать молочную кухню в наших фирменных раздаточных пунктах. Выдача производится так же, два раза в неделю, по определённому графику.

Ильгиз Файзуллин, начальник отдела подразделения ГАУ «Молочная кухня» г. Нефтекамск
Фото №1 - В Башкирии система «Инцидент» помогла сельчанам добиться приезда молочной кухни

Наталья Султанаева уже не первый раз забирает молочную продукцию для детей прямо у себя в поселке. Говорит: помощь хорошая, особенно если семья большая.

Удобно очень, правда. Действительно удобно. Вот отсюда далековато жителям в Дюртюли ездить. Это большая благодарность.

Наталья Султанаева

Люди, которые молочку раздают, очень добрые, ласковые. Всё всегда вовремя привозят. И всё очень вкусно.

Гузель Зарипова

В одном наборе – запас творога, кефира и молока. Количество упаковок зависит в том числе от возраста ребенка. Набор детского питания рассчитан на неделю, но автолавка работает ежедневно с понедельника по пятницу – просто приезжает в разные сёла, тем самым охватывая Дюртюлинский район практически полностью.

Мы приезжаем из города Нефтекамска, производство у нас находится в городе Нефтекамск, на Ленина, 11. В Асяново и в Семилетку мы начали ездить с апреля. Приезжаем по определённому времени. В Асяново мы приезжаем в 12:40 и стоим до часу. А в Семилетку мы приезжаем в 13:20 и стоим до 13:50.

Наталья Байбулатова, продавец автолавки «Молочная кухня»
Уфимская волна

Право на бесплатное питание имеют все дети в возрасте от шести месяцев до года, и до трех лет, если семья относится к льготным категориям. Сейчас в республике есть 132 пункта, где можно получить молочку и сухие смеси. По-прежнему ведется работа над расширением базы раздаточных мест, чтобы мамочкам было удобно получать полезную продукцию, не уезжая каждый раз далеко от дома.

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