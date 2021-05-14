В Башкирии система «Инцидент» помогла сельчанам добиться приезда молочной кухни

Молодые мамочки просили открыть молочные лавки в населённых пунктах Дюртюлинского района. Надо сказать, что до этого момента в Дюртюлинском районе молочная лавка работала только в городе Дюртюли. И буквально в течение двух недель Министерство торговли, которые и курирует данное направление по молочным лавкам, пошло навстречу дюртюлинцам и открыло в двух населённых пунктах – это село Семилетка и село Асяново.

Ляйсан Хайртдинова, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях