50 дней до Фольклориады: как Башкирия готовится к международному форуму

До Всемирной Фольклориады осталось 50 дней. В Уфе запустили таймер с обратным отсчётом времени до главного события грядущего лета. Международный форум должен был пройти в Башкортостане ещё в прошлом году, однако помешала пандемия. На этот раз Фольклориаду решено провести, соблюдая строгие санитарные правила.

Дымовой шлейф в цветах башкирского триколора разрезает голубое небо, заставляя сотни зрителей устремить свои взоры ввысь. После чего команда профессиональных парашютистов ювелирно приземляется прямо на площади у фонтана, вызывая овации горожан. Торжественная церемония начала обратного отсчёта до Всемирной Фольклориады стала настоящим праздником. Символическую кнопку таймера в виде матрешки нажали глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Новый артобъект будет отчитывать дни до начала грандиозного события. Он уже стал популярной фотозоной у уфимцев и гостей столицы.

Республика Башкортостан станет первым регионом России, на территории которого пройдет фольклорная олимпиада. Порядка двух тысяч артистов из 55 стран мира объединятся для того, чтобы представить у нас свою культуру.

К этому событию регион готовился давно и мог принять делегатов ещё в прошлом году. Но помешал коронавирус. Сейчас форум решено провести при строгом соблюдении всех санитарных требований. Башкортостан готов не только гостеприимно встретить, но и удивить участников Фольклориады.

Мы подготовили новые культурные номера, которые посвящены другим народам и странам мира. Поэтому мы полагаем, что это действительно станет одним из самых ярких событий. Поскольку, напоминаю, что Фольклориада вообще впервые проходит в Российской Федерации. Поэтому это для нас и честь большая, и большая ответственность. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Площадкой для проведения международного форума станет не только Уфа, но и другие города и районы республики. Свою оценку готовности региона дали федеральные и зарубежные гости первого форума «Арт-Курултай».

Абсолютно готов. И мы сегодня очень много об этом говорили. Готов и с точки зрения инфраструктуры, здесь замечательные учреждения культуры. Готов и с точки зрения обновленной материально-технической базы. Здесь есть самое современное оборудование, которое, безусловно, будет принимать участие в организации этого мероприятия. Ну и готов с точки зрения профессиональных людей, профессиональных творческих коллективов. Ольга Ярилова, заместитель министра культуры России

Представители более 55 стран мира приедут в Уфу в июле. И до этого еще никогда не было так сложно организовать и провести Фольклориаду, потому что она пройдёт в непростое время в связи с пандемией. Вся команда нашей организации восхищена командой Башкортостана, потому что мы видим, что к мероприятию здесь готовятся очень серьезно. Филипп Боссан, президент Международного совета организаций фестивалей фольклора и традиционных культур

Подготовку ко Всемирной Фольклориаде обсудили в ходе форума «Арт-Курултай». Его делегаты, артисты и руководители сельских домов культуры, станут непосредственными участниками международного мероприятия. Выступая на пленарной части, глава республики отметил, уже в этом году в Башкортостане заработает программа «Земский работник культуры». 60 специалистов получат гранты по 500 тысяч рублей, а пилотный проект в итоге может быть растиражирован по другим регионам России. Эту идею одобрила замминистра культуры Ольга Ярилова. В онлайн-режиме она также приняла участие в открытии новой модельной смарт-библиотеки в Караидельском районе. А представители комитета Госдумы оценили реализацию проекта «Культура малой Родины». За время самоизоляции люди соскучились по творчеству своих земляков.

Республика изначально, с самого первого дня заняла такую активную, лидирующую позицию участника. Вы стараетесь сберечь как самое маленькое, так и развивать крупные объекты. У вас много театров, много домов культуры. Очень хорошо идёт открытие модельных библиотек. Ольга Казакова, первый заместитель председателя комитета Госдумы России по культуре