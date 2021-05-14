50 дней до Фольклориады: как Башкирия готовится к международному форуму

До Всемирной Фольклориады осталось 50 дней. В Уфе запустили таймер с обратным отсчётом времени до главного события грядущего лета. Международный форум должен был пройти в Башкортостане ещё в прошлом году, однако помешала пандемия. На этот раз Фольклориаду решено провести, соблюдая строгие санитарные правила.
Дымовой шлейф в цветах башкирского триколора разрезает голубое небо, заставляя сотни зрителей устремить свои взоры ввысь. После чего команда профессиональных парашютистов ювелирно приземляется прямо на площади у фонтана, вызывая овации горожан. Торжественная церемония начала обратного отсчёта до Всемирной Фольклориады стала настоящим праздником. Символическую кнопку таймера в виде матрешки нажали глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.
Новый артобъект будет отчитывать дни до начала грандиозного события. Он уже стал популярной фотозоной у уфимцев и гостей столицы.
Республика Башкортостан станет первым регионом России, на территории которого пройдет фольклорная олимпиада. Порядка двух тысяч артистов из 55 стран мира объединятся для того, чтобы представить у нас свою культуру.
К этому событию регион готовился давно и мог принять делегатов ещё в прошлом году. Но помешал коронавирус. Сейчас форум решено провести при строгом соблюдении всех санитарных требований. Башкортостан готов не только гостеприимно встретить, но и удивить участников Фольклориады.
Площадкой для проведения международного форума станет не только Уфа, но и другие города и районы республики. Свою оценку готовности региона дали федеральные и зарубежные гости первого форума «Арт-Курултай».
Подготовку ко Всемирной Фольклориаде обсудили в ходе форума «Арт-Курултай». Его делегаты, артисты и руководители сельских домов культуры, станут непосредственными участниками международного мероприятия. Выступая на пленарной части, глава республики отметил, уже в этом году в Башкортостане заработает программа «Земский работник культуры». 60 специалистов получат гранты по 500 тысяч рублей, а пилотный проект в итоге может быть растиражирован по другим регионам России. Эту идею одобрила замминистра культуры Ольга Ярилова. В онлайн-режиме она также приняла участие в открытии новой модельной смарт-библиотеки в Караидельском районе. А представители комитета Госдумы оценили реализацию проекта «Культура малой Родины». За время самоизоляции люди соскучились по творчеству своих земляков.
Форум «Арт-Курултай» станет традиционным, и представители разных стран ежегодно будут собираться в Уфе, чтобы сообща делать культуру современной. Ну а пока все в ожидании начала Всемирной Фольклориады. Стоит отметить, что, как и Олимпийские игры, она тоже проводится всего лишь раз в четыре года.