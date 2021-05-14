Радий Хабиров вручил руководителям медучреждений Башкирии ключи от 49 автомобилей

В этом году у нас была довольно сложная история с бюджетом, и мы на ФАПы в республике практически не выделяли средства. Все в рамках модернизации первичного звена. Но сейчас ситуация начинает выправляться, и будут какие-то деньги, которые мы и дальше будем направлять на эти цели.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан