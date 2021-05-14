Радий Хабиров вручил руководителям медучреждений Башкирии ключи от 49 автомобилей

Глава республики вручил руководителям медучреждений Башкирии ключи от 49 автомобилей «Лада». Новые машины предназначены для перевозки пациентов с ограниченными возможностями здоровья и врачей, а также для выезда патронажных служб.
Автомобили приобрели за счёт федерального бюджета в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и госпрограммы «Развитие здравоохранения». Радий Хабиров отметил, что до 2024 года на эти цели направят порядка 16 млрд рублей, которые республика привлекла по линии Минздрава России. Глава поблагодарил медработников за большой вклад в развитие здравоохранения и помощь пациентам в период пандемии, отметив, что отрасли окажут всю необходимую помощь.