Синоптики рассказали, как долго в Башкирии продержится аномальная жара

Между тем в Уфе готовятся к купальному сезону. Водолазы Управления гражданской защиты города начали обследование и очистку дна акватории. Как правило, их основными находками становятся бревна, коряги, камни и бутылки. До 1 июня в башкирской столице планируют оборудовать 10 официальных зон летнего отдыха. Пляжи откроют только после обследования.