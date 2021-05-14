Синоптики рассказали, как долго в Башкирии продержится аномальная жара

В предстоящие выходные в республике будет по-летнему жарко. В субботу и воскресенье осадков не будет. Прогнозируется слабый ветер.
Температура воздуха днем достигнет +32 градусов. Аномальная для мая в башкирских широтах жара задержится еще как минимум на неделю. По предварительным данным, температура воздуха начнет снижаться после 23 мая. Несмотря на зной, спасатели не советуют открывать купальный сезон. Вода ещё не прогрелась.
Между тем в Уфе готовятся к купальному сезону. Водолазы Управления гражданской защиты города начали обследование и очистку дна акватории. Как правило, их основными находками становятся бревна, коряги, камни и бутылки. До 1 июня в башкирской столице планируют оборудовать 10 официальных зон летнего отдыха. Пляжи откроют только после обследования.