Под Уфой прошли учения пожарной службы

Лесной пожар рядом с Максимовкой. В Уфимском районе прошли учения. По легенде огонь возник по вине человека. В тренировке приняла участие не только пожарная служба, но и другие ведомства.

Не до конца затушенный костёр едва не привёл к трагедии. Такая легенда на учениях по тушению пожара. По замыслу огонь двигался к Новомаксимовке и Тимашево со скоростью 3 метра в минуту. При тушении пожара огнеборцы использовали около 2 тысяч литров воды и несколько единиц техники.

Был нюанс: доступ к воде ограничен, поэтому пожарный рукав растянули на 2 км. При помощи него можно тушить огонь со скоростью 260 литров в час. Ещё 30 человек с огнетушителями-ранцами. Они уже контролируют последствия.

Пиротехника – это условное возгорание. Её используют для показательности. Дым без огня всё-таки бывает. На учениях. Обмундирование и действия по инструкции.