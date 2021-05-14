Под Уфой прошли учения пожарной службы

Лесной пожар рядом с Максимовкой. В Уфимском районе прошли учения. По легенде огонь возник по вине человека. В тренировке приняла участие не только пожарная служба, но и другие ведомства.

Не до конца затушенный костёр едва не привёл к трагедии. Такая легенда на учениях по тушению пожара. По замыслу огонь двигался к Новомаксимовке и Тимашево со скоростью 3 метра в минуту. При тушении пожара огнеборцы использовали около 2 тысяч литров воды и несколько единиц техники.

Фото №1 - Под Уфой прошли учения пожарной службы

Был нюанс: доступ к воде ограничен, поэтому пожарный рукав растянули на 2 км. При помощи него можно тушить огонь со скоростью 260 литров в час. Ещё 30 человек с огнетушителями-ранцами. Они уже контролируют последствия.

Пиротехника – это условное возгорание. Её используют для показательности. Дым без огня всё-таки бывает. На учениях. Обмундирование и действия по инструкции.

Сезон лесных пожаров – начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Часто по вине человека. Всего один крохотный непотушенный уголёк костра едва не сгубил целый лес, благо сегодня это осталось выдуманной легендой.

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