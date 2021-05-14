Радий Хабиров – участникам праймериз: «Главное – не давать ложных обещаний»

Не давать избирателям ложных обещаний попросил кандидатов предварительного голосования «Единой России» Радий Хабиров. Глава республики встретился сегодня с участниками праймериз. Приём документов завершается сегодня, 14 мая.
В Башкортостане уже зарегистрировано 155 кандидатов предварительного голосования для последующего участия в выборах в Госдуму и Горсовет. Среди участников и политические тяжеловесы, и молодые общественники. Есть Герои России и волонтеры, которые помогали в период пандемии.
С 19 апреля на сайте предварительного голосования любой житель республики может зарегистрироваться для того, чтобы иметь возможность голосовать онлайн. Само предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая с авторизацией пользователей через портал Госуслуг. Для тех, кто хочет голосовать очно, 30 мая будут открыты участки.