Радий Хабиров – участникам праймериз: «Главное – не давать ложных обещаний»

Я всегда старался не давать каких-то ложных обещаний – это самое главное. Иногда проскакивает у некоторых наших коллег, они лишнего обещают, считая, что это привлечет к ним внимание и поможет в дальнейшей политической карьере. Это неправильно, это наоборот убивает карьеру на самом деле. Людям надо спокойно говорить, что вот это, может быть, не получится, а вот это получится. И то, что вы сказали получится, должно быть исполнено.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан