Мальчику из Уфы с эпилепсией и аутизмом нужна помощь

Артуру Зайнуллину из Уфы нужна помощь. 10-летний мальчик страдает от эпилепсии, аутизма и отсутствия зрения. Для возможности выздоровления ребенку нужно провести дорогостоящее генетическое обследование. Неравнодушные жители могут спасти здоровье Артура.

Рядом с любимыми игрушками у 10-летнего Артура всегда находится стимулятор блуждающего нерва. Ведь ни одна игра четвероклассника не обходится без риска начала внезапных судорог – приступов эпилепсии. Живет маленький Артур с этой болезнью уже 8 лет.

Нам было 2 года и 2 месяца, как у нас начались судороги. У нас началась эпилепсия. Ну это, конечно же, очень тяжело для развития головного мозга. Ирина Зайнуллина, мама Артура Зайнуллина

Но со своей первой болезнью маленький Артур столкнулся, как только появился на свет. Первым врачом мальчика стал окулист. Без многочисленных глазных операций не обходился ни один год. Но даже это не помогло Артуру Зайнуллину сохранить зрение.

И ест, и ходит Артур при помощи взрослых, с людьми знакомиться на ощупь. Каждый месяц лекарства на поддержание его здоровья обходятся родителям в круглую сумму. Купить стимулятор блуждающего нерва помог сбор средств, организованный «Русфондом». Устройство очень помогает мальчику. Но для дальнейшего лечения Артуру необходимо генетическое обследование, которое обойдется семье в 182 тысячи рублей. Эти деньги собрать близкие ребенка не в силах.