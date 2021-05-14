В Уфе стартовали III Открытые Евразийские игры боевых искусств

Участники и организаторы мероприятия назвали его долгожданным, так как в прошлом году соревнования не состоялись из-за пандемии. В первый день турнира прошли поединки в джиу-джитсу, рукопашном бое, самбо, кикбоксинге, а также показательные выступления в ушу. После предварительных встреч состоялась торжественная церемония открытия игр.