В Уфе стартовали III Открытые Евразийские игры боевых искусств

Участники и организаторы мероприятия назвали его долгожданным, так как в прошлом году соревнования не состоялись из-за пандемии. В первый день турнира прошли поединки в джиу-джитсу, рукопашном бое, самбо, кикбоксинге, а также показательные выступления в ушу. После предварительных встреч состоялась торжественная церемония открытия игр.
Мультиспортивный форум проходит в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Спортобъект с момента появления набирает обороты. В неделю там проходит не менее двух различных турниров. Помогают в работе комплекса действующие атлеты.