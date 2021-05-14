В Уфе стартовали III Открытые Евразийские игры боевых искусств

Участники и организаторы мероприятия назвали его долгожданным, так как в прошлом году соревнования не состоялись из-за пандемии. В первый день турнира прошли поединки в джиу-джитсу, рукопашном бое, самбо, кикбоксинге, а также показательные выступления в ушу. После предварительных встреч состоялась торжественная церемония открытия игр.

Любой зритель или мальчик и девочка, которые хотят чем-то заняться, они могу сюда прийти и выбрать по своему характеру какое-то боевое искусство. Нет ни одного боевого искусства, которое самое хорошее или самое плохое. Они все хорошие.

Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств

Мультиспортивный форум проходит в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Спортобъект с момента появления набирает обороты. В неделю там проходит не менее двух различных турниров. Помогают в работе комплекса действующие атлеты.

Фото №1 - В Уфе стартовали III Открытые Евразийские игры боевых искусств

Я занимаюсь спортом прыжки с трамплина фристайл. Получил травму, и когда начал восстанавливаться, увидел вакансию в центре спортивной подготовки.

Кирилл Самородов, мастер спорта международного класса

Я оказался здесь благодаря центру спортивной подготовки. Я могу работать и получать зарплату и параллельно готовиться к сезону после локдауна годового. Это карантин после смены спортивного гражданства.

Дмитрий Мигунов, заслуженный мастер спорта
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