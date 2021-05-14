В Уфе проходит Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

39 команд продолжают борьбу за победу. В Уфе полным ходом идет Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Он приурочен к 90-летию создания комплекса. Приехали сотрудники разных предприятий в возрасте от 25 до 59 лет. Всего порядка 400 человек из 22 субъектов.

Участники соревнуются в шести видах программы. В первый день участники выполнили стрельбу, упражнения на пресс, а также подтягивания. Во второй участникам предстоит пройти отжимания, упражнения на гибкость и кросс на 2 и 3 километра.

Судейская бригада у нас составлена из судей всероссийской категории со всех регионов России. Поэтому у нас беспристрастное судейство. Нет никаких намеков на преимущество одной или другой команды. Александр Малыгин, главный судья Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

Соревнования лично-командные. Победитель станет известен в субботу. Завершится мероприятие эстафетной гонкой, которая будет проведена впервые в рамках фестиваля трудовых коллективов. Вступила в борьбу и сборная Башкортостана. Она составлена из госслужащих из разных городов и районов республики. Большая часть членов команды – обладатели золотых значков ГТО.