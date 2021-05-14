Тимур Жамалетдинов о матче с «Арсеналом»: «Все от нас зависит»

ФК «Уфа» собирается с силами перед заключительным туром Российской Премьер-лиги. Команда Алексея Стукалова на своем поле примет «Арсенал». Коллектив из Тулы – один из главных конкурентов башкирского клуба за место в элите.

Запутанной остается ситуация со стыковыми матчами между командами РПЛ и ФНЛ из-за того, что «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии на следующий сезон. Есть вероятность, что команда, занявшая 13-е место, вообще может обойтись без стыковых матчей. Для «Уфы» главное после воскресной игры не опуститься на 15-ю строчку, пропустив «Ротор».