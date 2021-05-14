Тимур Жамалетдинов о матче с «Арсеналом»: «Все от нас зависит»

ФК «Уфа» собирается с силами перед заключительным туром Российской Премьер-лиги. Команда Алексея Стукалова на своем поле примет «Арсенал». Коллектив из Тулы – один из главных конкурентов башкирского клуба за место в элите.

Запутанной остается ситуация со стыковыми матчами между командами РПЛ и ФНЛ из-за того, что «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии на следующий сезон. Есть вероятность, что команда, занявшая 13-е место, вообще может обойтись без стыковых матчей. Для «Уфы» главное после воскресной игры не опуститься на 15-ю строчку, пропустив «Ротор».

Мы должны выложить все, что у нас есть. Для нас это как финал. Сейчас все в наших руках, чтобы выиграть безо всяких оговорок.

Мориц Бауэр, защитник ФК «Уфа»
Фото №1 - Тимур Жамалетдинов о матче с «Арсеналом»: «Все от нас зависит»

Все от нас зависит. Хотим победить. Тем более играем дома. Все знают, смотря на таблицу, что если мы выиграем, то победа нам обеспечит 13-е место, и возможно, обойдемся без стыковых матчей.

Тимур Жамалетдинов, нападающий ФК «Уфа»


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