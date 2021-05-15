В Башкирии ограничивают пребывание граждан в лесах нескольких районов

МЧС Башкирии сообщил о запрете на пребывание граждан в лесах нескольких районов республики. Кроме того, запрещается и въезжать на эти территории на транспорте.

На землях лесного фонда и на всех участковых лесничествах в Абзелиловском, Белорецком, Авзянском, Инзерском, Тирлянском, Баймакском, Бурзянском, Зилаирскм, Зианчуринском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском районах региона будет ограничено пребывание граждан в период с 15 мая по 4 июня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Ограничения связаны с установлением высокого класса пожароопасности. А ведь основным виновником лесных пожаров является именно человек, пояснили в МЧС. Большая часть таких пожаров возникает именно в местах отдыха граждан. Все может начаться с непотушенного костра, брошенной горящей спички или сигареты. А погода в ближайшее время ожидается сухой и устойчиво теплой.