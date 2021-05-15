Глава Росприроднадзора сообщила о старте работ на площадке бывшего «Уфахимпрома»

Глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о старте обследования на участке бывшего завода «Уфахимпром». Работа в этом направлении начнется уже в июне текущего года.

Фото №1 - Глава Росприроднадзора сообщила о старте работ на площадке бывшего «Уфахимпрома»

По словам Светланы Радионовой, почти 143 гектара являются загрязненной территорией. Предстоит большая работа, в том числе инвентаризация участка бывшего предприятия, исследование образцов грунта с каждого участка. Исследованием будут заниматься специалисты ЦЛАТИ.

Фото №2 - Глава Росприроднадзора сообщила о старте работ на площадке бывшего «Уфахимпрома»

После получения всех данных начнется разработка дорожной карты, а далее уже можно будет начать ликвидацию.

Огромная площадь отравленных водоёмов, почвы и отходов неизвестно какой опасности. И мы фактически ничего не знаем о реальном состоянии окружающей среды в этом месте. В 2016 году предприятие обанкротилось. Потребительское отношение собственников даёт о себе знать даже спустя годы. Работа предстоит гигантская, и это лишь очередное напоминание, что собственников промышленных объектов нужно обязать ликвидировать последствия своей деятельности.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора РФ
Фото №3 - Глава Росприроднадзора сообщила о старте работ на площадке бывшего «Уфахимпрома»

Напомним, что территорию бывшего завода Светлана Радионова посетила в конце апреля в ходе рабочей поездки по республике. Осмотрев участки, руководитель Росприроднадзора отметила необходимость рекультивации объекта.

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Фото: пресс-служба администрации Главы РБ 

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