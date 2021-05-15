Глава Росприроднадзора сообщила о старте работ на площадке бывшего «Уфахимпрома»

Глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о старте обследования на участке бывшего завода «Уфахимпром». Работа в этом направлении начнется уже в июне текущего года.
По словам Светланы Радионовой, почти 143 гектара являются загрязненной территорией. Предстоит большая работа, в том числе инвентаризация участка бывшего предприятия, исследование образцов грунта с каждого участка. Исследованием будут заниматься специалисты ЦЛАТИ.
После получения всех данных начнется разработка дорожной карты, а далее уже можно будет начать ликвидацию.
Напомним, что территорию бывшего завода Светлана Радионова посетила в конце апреля в ходе рабочей поездки по республике. Осмотрев участки, руководитель Росприроднадзора отметила необходимость рекультивации объекта.
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ