Глава Росприроднадзора сообщила о старте работ на площадке бывшего «Уфахимпрома»

Огромная площадь отравленных водоёмов, почвы и отходов неизвестно какой опасности. И мы фактически ничего не знаем о реальном состоянии окружающей среды в этом месте. В 2016 году предприятие обанкротилось. Потребительское отношение собственников даёт о себе знать даже спустя годы. Работа предстоит гигантская, и это лишь очередное напоминание, что собственников промышленных объектов нужно обязать ликвидировать последствия своей деятельности.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора РФ