Жительница Башкирии попала в ДТП с грузовиком, пострадали дети

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового транспорта. Двое детей в результате происшествия попали в больницу.

По сообщению главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, дорожно-транспортное происшествие было совершено в шестом часу вечера 14 мая на 1237 километре дороги Москва-Уфа. В момент ДТП за рулем Kiа Rio находилась 37-летняя жительница Илишевского района, в салоне с ней – двое детей.

Предположительно, отметил Динар Гильмутдинов, женщина перестраивалась с полосы разгона на соседнюю, здесь и произошло столкновение с грузовой Газелью. Удар отправил легковушку в кювет, а грузовик получил некоторые повреждения.

Сейчас известно, что после ДТП 15-летняя дочь и 5-летний сын женщины, управлявшей легковушкой, получили несколько травм, с которыми и были госпитализированы.