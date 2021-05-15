В Башкирии вновь зарегистрировали десятки новых больных коронавирусом

Согласно обновленной информации, в Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 91 человека, то есть общее число все выявленных фактов болезни на территории региона составило уже 36 768 случаев.

Также отмечено, что за сутки 101 человек был выписан по выздоровлению. Это значит, что все они завершили лечение от коронавируса. Всего в Башкирии выздоровели за весь период 34 417 пациентов. Но за сутки также зафиксировано и 2 случая смерти от коронавируса, а общее число летальных исходов составило 485 фактов.