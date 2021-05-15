Житель Уфы предположительно при обгоне вылетел в кювет, есть пострадавший

В Башкирии за одни сутки сотрудниками Госавтоинспекции было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. В ГИБДД сообщили, что при этом травмы получил 21 человек.
Одно из ДТП произошло вечером 14 мая в Мишкинском районе на 44 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка. По словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, 47-летний житель Уфы за рулем Lada предположительно решил пойти на обгон. Но в итоге мужчина с пассажиром в салоне авто съехал в кювет, где транспорт опрокинулся.
Известно, что в ДТП пострадал 57-летний пассажир отечественного авто, после происшествия его доставили в больницу. ГИБДД ведет разбирательство.