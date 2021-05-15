В России проведено более 133,1 миллионов исследований на коронавирус

В России ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией. Также растет количество проводимых исследований, направленных на выявление заболевания.
Согласно обновленным федеральным данным на 15 мая, в стране было проведено уже более 133,1 миллионов исследований. На сегодня в России зарегистрировано 4 931 691 подтвержденных случаев заражения Covid-19, из них 8 790 – отмечены за сутки.
За весь период пандемии в России количество смертей от коронавируса достигло 115 480 случаев, в том числе 364 – за сутки. Выписано по выздоровлению 4 547 500 пациентов, перенесших коронавирус, из них за сутки выписано 9 866 человек.