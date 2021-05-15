В Уфе можно будет бесплатно пройти тест на ВИЧ

В Уфе предлагают пройти бесплатный тест на ВИЧ. Акция состоится в выходной день – 16 мая.

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что акция приурочена к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Состоится акция 16 числа с 12 до 15 часов на ул. Чернышевского, 88.

Пройти обследование бесплатно смогут все желающие. Ждать результата долго не придется, специалистами будут использоваться экспресс-тесты. Также медработники проведут консультирование как до теста, так и после.