В Уфе при тушении ночного пожара в квартире нашли тело мужчины

В Уфе ночью произошел пожар в многоквартирном доме. Происшествие закончилось трагедией.
Сообщение о возгорании в квартире на 5 этаже дома поступило в ГУ МЧС по РБ почти в полночь 14 мая. Пожар произошел на ул. Борисоглебской. Прибывшие пожарные обнаружили, что в двухкомнатной квартире горит имущество, расположенное в одной из комнат.
Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пламя успело уничтожить некоторые предметы мебели. Приблизительно к половине первого ночи открытое горение удалось ликвидировать. Но в ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело без признаков жизни, принадлежащее мужчине 1965 года рождения.
Причина пожара выявляется. На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.
Фото: ГУ МЧС по РБ