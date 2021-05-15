В Уфе при тушении ночного пожара в квартире нашли тело мужчины

Сообщение о возгорании в квартире на 5 этаже дома поступило в ГУ МЧС по РБ почти в полночь 14 мая. Пожар произошел на ул. Борисоглебской. Прибывшие пожарные обнаружили, что в двухкомнатной квартире горит имущество, расположенное в одной из комнат.