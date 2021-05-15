В Уфе молодая девушка на иномарке влетела в мотоцикл и спровоцировала еще одно столкновение

ДТП было совершено на проспекте Октября. Двадцатитрехлетняя девушка за рулем Hyundai Accent решила развернуться недалеко от остановки общественного транспорта. В это время тут же оказался мотоцикл RACER, управляемый 22-летним мужчиной.

После столкновения иномарки и двухколесного транспорта, мотоцикл отлетел и врезался в Lada, которая была припаркована вдоль проезжей части. В ГИБДД по Уфе сообщили, что водитель мотоцикла обратился с травмами к медработникам, но после оказания необходимой помощи его отпустили.