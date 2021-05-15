В Уфе на длительное время перекроют движение транспорта на нескольких участках

В Уфе из-за капитального ремонта проезжей части будет перекрыта одна из улиц более чем на три недели. Также на несколько дней будет закрыт еще один участок дороги в связи с проведением ремонта теплосети.

По информации уфимской администрации, с 9 утра 17 мая до 23:00 9 июня будет закрыта дорога от ул. Аксакова, 16 до пересечения ул. Пушкина и ул. Аксакова. Под перекрытие попадают и сам перекресток. Это ограничение связано с ремонтными работами на дороге.

На ул. Ухтомского будет закрыта дорога возле домов №17 и №20 с 9:00 18 мая и до 9:00 22 мая. На этом участке пройдут работы по капремонту тепловой сети.

Ответственные службы обращаются к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения. Пресс-служба администрации Уфы