В Башкирии количество карт «Алга» превысило отметку в полмиллиона
В Башкирии число выпущенных транспортных карт «Алга» превысило
отметку в полмиллиона. То есть сегодня, как отметили в Министерстве транспорта
и дорожного хозяйства РБ, ссылаясь на Правительство республики, каждый седьмой
житель региона использует карту «Алга».
За полтора года в республике был совершен 281 миллион поездок,
котоыре оплачивались этой картой. Общая сумма этих поездок составила 4,7
миллиардов рублей. Уровень безналичной оплаты в общественном транспорте региона
удалось довести до 81%.
Когда в 2019 году мы запускали карту «Алга» у нас не было
сомнений, что она станет популярной среди наших жителей. Мы сразу закладывали в
проект не только транспортное приложение, но и многие другие цифровые услуги.
Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления РБ
Карта дает возможность рассчитаться за поездку на общественном
транспорте по тарифу ниже, чем сели бы нужно было платить наличными. Кроме
того, «Алга» используется как ключ-пропуск для школьников.
В перспективе, карта «Алга» станет ещё более функциональной -
полноценной картой жителя республики. Скоро появится мобильное приложение к
карте, так карта станет ещё и виртуальной. В планах правительства специально
для приезжающих в республику сделать карту «Алга» картой гостя Республики. Это
будет ещё один атрибут башкирского гостеприимства, который как
сувенир-напоминание о поездке гости смогут забрать с собой.