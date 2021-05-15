В Башкирии количество карт «Алга» превысило отметку в полмиллиона

В перспективе, карта «Алга» станет ещё более функциональной - полноценной картой жителя республики. Скоро появится мобильное приложение к карте, так карта станет ещё и виртуальной. В планах правительства специально для приезжающих в республику сделать карту «Алга» картой гостя Республики. Это будет ещё один атрибут башкирского гостеприимства, который как сувенир-напоминание о поездке гости смогут забрать с собой.

Пресс-служба Минтранса РБ