Хабиров выдвинул предложение о создании межведомственной комиссии по вопросам недропользователей
Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с
предложением о создании межведомственной комиссии, которая займется вопросами деятельности
недропользователей. Также в задачи комиссии должна будет войти и работа над
предупреждением нарушений в сфере недропользования.
Предложение было озвучено в ходе
совещания во время рабочего визита Главы РБ в Баймак. На заседании речь шла
именно о добыче полезных ископаемых. Радий Хабиров отметил, что в составе комиссии
должны будут работать представители органов республиканской власти,
муниципальных образований, на территории которых добываются полезные
ископаемые, а также органы надзора и контроля.
Предложение об объединении в саморегулируемую
организацию Радий Хабиров направил в адрес недропользователей. Все члены
организации или ассоциации также должны будут вступить в ряды комиссии.
По мнению руководителя республики, сейчас экологическая
политика в России стала очень актуальной. И совсем недавно, во время оглашения
Послания Президента РФ Владимир Путин говорил именно о том, что, если ты «получил
прибыль за счет природы – убери за собой».
При этом крупный
бизнес в республике ведет себя ответственно и вкладывает сотни миллионов рублей
в рекультивацию земель, в частности Бурибаевский ГОК, на производственных
площадках, которых я был лично, вложил 300 млн рублей в рекультивацию земель.
Радий Хабиров, Глава РБ
На заседании
он также озвучил некоторые особенно острые проблемы в республике: историю в
Баймакском районе.
В октябре
прошлого года проверку соблюдения природоохранного законодательства на предприятии
«Таналык» проводило Управление Южно-Уральского межрегионального
Росприроднадзора совместно с прокуратурой и управлением ФСБ по Башкирии.
Установлено, что компания «Таналык» вела добычу в Баймакском районе за пределами лицензионного участка на площади
более 48 тыс. кв. м открытым бульдозерным способом. В результате плодородный
слой почвы уничтожен. Ущерб — огромный. При этом компания изменило устье реки
Таналык и не проводило рекультивацию территорий.
Радий Хабиров, Глава РБ
Напомнил глава
региона и о ситуации с Сангалыкским диоритовым карьером в
Учалинском районе, где экологические
проблемы никак не решаются.
Радий
Хабиров подчеркнул, что выдача лицензий – это федеральные полномочия и в
республике к этому относятся со всей серьезностью и пониманием.
Но очень важно,
чтобы люди понимали, что какой — то участок земли выставлен на аукцион и будет
разрабатываться. Мы тоже должны понимать, что за компания приходит в
муниципалитет, и с кем мы будем работать. Разработка недр имеет и большой
положительный экономический эффект и конечно несет рабочие места, налоги, и
получение прибыли. Здесь мы готовы разработчикам недр помогать, но мы должны
знать, кто они. Нам бы также хотелось, чтобы предприятия, которые занимаются
добычей недр, были зарегистрированы в республике.
Радий Хабиров, Глава РБ
Он полагает, что компании не должны
нарушать условия полученной лицензии, не выходить за территории лицензионного
участка и обязательно проводить рекультивацию земель.
Есть территория, есть люди, которые на ней
живут, есть недропользователи. Но между ними пока нет никакого взаимодействия.
Муниципалитеты узнают, что какая — то часть их территории отдана
недропользователям, когда там появляется первая техника. Людям ничего не
объясняют и поэтому вполне понятны их возмущения. Еще одной задачей, которую
предстоит решить – это выход недропользователей за пределы лицензионного
участка, складирование производственных отходов в неположенных местах, хотя это
регулируется федеральным реестром. Некоторые компании используют безобразные технологические
методы, не проводят рекультивацию. И таких вопросов много и поэтому я принял
решение создании межведомственной комиссии по недропользованию . В Зауралье
также будет открыт офис министерства природопользования и экологии республики.