Хабиров выдвинул предложение о создании межведомственной комиссии по вопросам недропользователей

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с предложением о создании межведомственной комиссии, которая займется вопросами деятельности недропользователей. Также в задачи комиссии должна будет войти и работа над предупреждением нарушений в сфере недропользования.

Фото №1 - Хабиров выдвинул предложение о создании межведомственной комиссии по вопросам недропользователей

Предложение было озвучено в ходе совещания во время рабочего визита Главы РБ в Баймак. На заседании речь шла именно о добыче полезных ископаемых. Радий Хабиров отметил, что в составе комиссии должны будут работать представители органов республиканской власти, муниципальных образований, на территории которых добываются полезные ископаемые, а также органы надзора и контроля.

Предложение об объединении в саморегулируемую организацию Радий Хабиров направил в адрес недропользователей. Все члены организации или ассоциации также должны будут вступить в ряды комиссии.

По мнению руководителя республики, сейчас экологическая политика в России стала очень актуальной. И совсем недавно, во время оглашения Послания Президента РФ Владимир Путин говорил именно о том, что, если ты «получил прибыль за счет природы – убери за собой».

Фото №2 - Хабиров выдвинул предложение о создании межведомственной комиссии по вопросам недропользователей

При этом крупный бизнес в республике ведет себя ответственно и вкладывает сотни миллионов рублей в рекультивацию земель, в частности Бурибаевский ГОК, на производственных площадках, которых я был лично, вложил 300 млн рублей в рекультивацию земель.

Радий Хабиров, Глава РБ

На заседании он также озвучил некоторые особенно острые проблемы в республике: историю в Баймакском районе.

В октябре прошлого года проверку соблюдения природоохранного законодательства на предприятии «Таналык» проводило Управление Южно-Уральского межрегионального Росприроднадзора совместно с прокуратурой и управлением ФСБ по Башкирии. Установлено, что компания «Таналык»﻿ вела добычу в Баймакском районе за пределами лицензионного участка на площади более 48 тыс. кв. м открытым бульдозерным способом. В результате плодородный слой почвы уничтожен. Ущерб — огромный. При этом компания изменило устье реки Таналык и не проводило рекультивацию территорий.

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №3 - Хабиров выдвинул предложение о создании межведомственной комиссии по вопросам недропользователей

Напомнил глава региона и о ситуации с Сангалыкским диоритовым карьером в Учалинском районе, где экологические проблемы никак не решаются.

Радий Хабиров подчеркнул, что выдача лицензий – это федеральные полномочия и в республике к этому относятся со всей серьезностью и пониманием.

Но очень важно, чтобы люди понимали, что какой — то участок земли выставлен на аукцион и будет разрабатываться. Мы тоже должны понимать, что за компания приходит в муниципалитет, и с кем мы будем работать. Разработка недр имеет и большой положительный экономический эффект и конечно несет рабочие места, налоги, и получение прибыли. Здесь мы готовы разработчикам недр помогать, но мы должны знать, кто они. Нам бы также хотелось, чтобы предприятия, которые занимаются добычей недр, были зарегистрированы в республике.

Радий Хабиров, Глава РБ

Он полагает, что компании не должны нарушать условия полученной лицензии, не выходить за территории лицензионного участка и обязательно проводить рекультивацию земель.

Есть территория, есть люди, которые на ней живут, есть недропользователи. Но между ними пока нет никакого взаимодействия. Муниципалитеты узнают, что какая — то часть их территории отдана недропользователям, когда там появляется первая техника. Людям ничего не объясняют и поэтому вполне понятны их возмущения. Еще одной задачей, которую предстоит решить – это выход недропользователей за пределы лицензионного участка, складирование производственных отходов в неположенных местах, хотя это регулируется федеральным реестром. Некоторые компании используют безобразные технологические методы, не проводят рекультивацию. И таких вопросов много и поэтому я принял решение создании межведомственной комиссии по недропользованию . В Зауралье также будет открыт офис министерства природопользования и экологии республики.

Радий Хабиров, Глава РБ
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