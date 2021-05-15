Хабиров выдвинул предложение о создании межведомственной комиссии по вопросам недропользователей

Есть территория, есть люди, которые на ней живут, есть недропользователи. Но между ними пока нет никакого взаимодействия. Муниципалитеты узнают, что какая — то часть их территории отдана недропользователям, когда там появляется первая техника. Людям ничего не объясняют и поэтому вполне понятны их возмущения. Еще одной задачей, которую предстоит решить – это выход недропользователей за пределы лицензионного участка, складирование производственных отходов в неположенных местах, хотя это регулируется федеральным реестром. Некоторые компании используют безобразные технологические методы, не проводят рекультивацию. И таких вопросов много и поэтому я принял решение создании межведомственной комиссии по недропользованию . В Зауралье также будет открыт офис министерства природопользования и экологии республики.

Радий Хабиров, Глава РБ