Песня Гарика Сукачева «Ай, былбылым» оказалась не татарской, а башкирской, уверены знатоки

На днях выпущенная песня Гарика Сукачева «Ай, былбылым», переводящаяся как «Соловей мой», по мнению знатоков башкирского фольклора, оказалась не татарской, а башкирской. Песня написана музыкантом совсем недавно, она была приурочена к окончанию месяца Рамадан и посвящена трагедии в школе Казани.

Фото №1 - Песня Гарика Сукачева «Ай, былбылым» оказалась не татарской, а башкирской, уверены знатоки

Песня была названа татарской, но, по мнению замдиректора Республиканского центра народного творчества Нафисы Тулыбаевой, таковой она не является. На самом деле, отметила эксперт, песня башкирская.

Песня «Ай, былбылым, вай, былбылым» впервые была 1913 году записана на фонограф в результате этнографической экспедиции Казанского университета от уроженца Стерлитамакского уезда Уфимской губернии башкира Султангалиева. На основании фонографических записей 1913 года в составе других башкирских и татарских народных песен опубликована в 1923 году в работе М.И. Берг «Восемь татаро-башкирских песен». Известный фольклорист, Заслуженный деятель искусств РФ и РБ, композитор, педагог А.М.Кубагушев опубликовал информацию об этой песне в книге «Наследие Гайсы Еникеева»Уфа в 2015 году.

Нафиса Тулыбаева, замдиректор Республиканского центра народного творчества

В стране с 2009 года проводится масштабная работа по формированию реестра нематериального культурного наследия народов. И в Башкирии над этим работает Республиканский центр народного творчества.

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