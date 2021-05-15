Песня Гарика Сукачева «Ай, былбылым» оказалась не татарской, а башкирской, уверены знатоки

На днях выпущенная песня Гарика Сукачева «Ай, былбылым», переводящаяся как «Соловей мой», по мнению знатоков башкирского фольклора, оказалась не татарской, а башкирской. Песня написана музыкантом совсем недавно, она была приурочена к окончанию месяца Рамадан и посвящена трагедии в школе Казани.
Песня была названа татарской, но, по мнению замдиректора Республиканского центра народного творчества Нафисы Тулыбаевой, таковой она не является. На самом деле, отметила эксперт, песня башкирская.
В стране с 2009 года проводится масштабная работа по формированию реестра нематериального культурного наследия народов. И в Башкирии над этим работает Республиканский центр народного творчества.