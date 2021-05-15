Песня Гарика Сукачева «Ай, былбылым» оказалась не татарской, а башкирской, уверены знатоки

Песня «Ай, былбылым, вай, былбылым» впервые была 1913 году записана на фонограф в результате этнографической экспедиции Казанского университета от уроженца Стерлитамакского уезда Уфимской губернии башкира Султангалиева. На основании фонографических записей 1913 года в составе других башкирских и татарских народных песен опубликована в 1923 году в работе М.И. Берг «Восемь татаро-башкирских песен». Известный фольклорист, Заслуженный деятель искусств РФ и РБ, композитор, педагог А.М.Кубагушев опубликовал информацию об этой песне в книге «Наследие Гайсы Еникеева»Уфа в 2015 году.

Нафиса Тулыбаева, замдиректор Республиканского центра народного творчества