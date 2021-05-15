Жителям Башкирии напомнили, почему сейчас еще нельзя купаться

Жителям Башкирии в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям напомнили, что сейчас купаться в реках или озерах еще нельзя. И этому есть несколько веских причин.

Фото №1 - Жителям Башкирии напомнили, почему сейчас еще нельзя купаться

По мнению спасателей, из-за жаркой погоды растет риск происшествий на водных объектах. Но людям напомнили, что открытие купального сезона возможно только после достижения определенной температуры воды. Также сейчас все еще не завершены работы по очистке берегов и обследованию дна.

Берется проба воды на соответствие санитарным нормам. У нас же на данный момент вода еще не отчистилась после весеннего паводка, а значит купание в такой воде может стать причиной похода к дерматологу. Что же касается температуры воздуха, то это то же не показатель – несмотря на жару в дневные часы, вода для купания недостаточно теплая – прогревается только верхний слой, а нижний достигает не более +4 градусов. При таких перепадах существует риск для жизни и здоровья.

Пресс-служба Госкомитета по ЧС

На данный момент на водных объектах силами спасательных бригад начинается работа по недопущению происшествий. Но только не всех это останавливает, и люди по-прежнему тонут. Чаще всего жертвами становятся либо дети, оставленные без присмотра родителей, либо мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

Посещение пляжей станет возможным только после спада воды, их подготовке и проведения технического освидетельствования. А пока призываем воздержаться от принятия водных процедур в открытых водоемах.

Пресс-служба Госкомитета по ЧС

Фото: пресс-служба Госкомитета по ЧС

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