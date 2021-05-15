Жителям Башкирии напомнили, почему сейчас еще нельзя купаться

Жителям Башкирии в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям напомнили, что сейчас купаться в реках или озерах еще нельзя. И этому есть несколько веских причин.
По мнению спасателей, из-за жаркой погоды растет риск происшествий на водных объектах. Но людям напомнили, что открытие купального сезона возможно только после достижения определенной температуры воды. Также сейчас все еще не завершены работы по очистке берегов и обследованию дна.
На данный момент на водных объектах силами спасательных бригад начинается работа по недопущению происшествий. Но только не всех это останавливает, и люди по-прежнему тонут. Чаще всего жертвами становятся либо дети, оставленные без присмотра родителей, либо мужчины в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: пресс-служба Госкомитета по ЧС