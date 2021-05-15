Жителям Башкирии напомнили, почему сейчас еще нельзя купаться

Берется проба воды на соответствие санитарным нормам. У нас же на данный момент вода еще не отчистилась после весеннего паводка, а значит купание в такой воде может стать причиной похода к дерматологу. Что же касается температуры воздуха, то это то же не показатель – несмотря на жару в дневные часы, вода для купания недостаточно теплая – прогревается только верхний слой, а нижний достигает не более +4 градусов. При таких перепадах существует риск для жизни и здоровья.

Пресс-служба Госкомитета по ЧС