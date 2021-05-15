В Уфе 5-летнего ребенка сбил автомобиль, мальчик получил серьезную травму

В Уфе 14 мая был сбит пятилетний ребенок. Мальчика доставили в больницу с серьезными травмами.

По сообщению ГИБДД по Уфе, ДТП было совершено напротив дома №4/1 на ул. Маршала Жукова. Передвигаясь по местному проезду мужчина 44 лет, управляющий иномаркой Chevrolet Lanos наехал на пятилетнего мальчика.

Отмечено, что ребенок выскочил на дорогу внезапно из-за загораживающих его припаркованных автомобилей. При это сам малыш находился в сопровождении своей матери. С места ДТП мальчика увезли в больницу с травмами головы.