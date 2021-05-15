В Уфе рано утром горело производственное здание

В Уфе утром 15 мая произошел пожар, загорелось производственное здание. Происшествие зафиксировано в 6:40 утра на ул. Кислородной.

Прибывшие пожарные установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании из кирпича, которое использовалось в качестве производственного объекта. По данным ГУ МЧС по Башкирии, горела площадь 20х30 метров.

Ликвидацией пожара занимались 37 человек с привлечением 15 единиц техники. И открытое горение было ликвидировано только в 7:32 утра. К счастью, происшествие обошлось без жертв. МЧС сообщил об отсутствии пострадавших.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ