Двое жителей других регионов обвиняются в нападении на бывшего хоккеиста в Уфе

В Уфе прокуратурой Советского района направлено в суд утвержденное обвинение в отношении двух жителей из других регионов за разбойное нападение на территории столицы Башкирии. В тот день пострадал бывший хоккеист.
Все случилось ночью в августе прошлого года. Оба обвиняемых, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, находили в это время в одной из саун Уфы. Тут и возник конфликт с двумя другими посетителями заведения. Одним из последних был хоккеист.
Когда обвиняемые заметили у второй стороны дорогие телефоны популярных марок, они решили пойти на преступление. Мужчины напали на хоккеиста и второго посетителя сауны и похитили гаджеты.
Оба обвиняемых вину свою признали, теперь уголовное дело рассмотрит суд.