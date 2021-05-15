Двое жителей других регионов обвиняются в нападении на бывшего хоккеиста в Уфе

В Уфе прокуратурой Советского района направлено в суд утвержденное обвинение в отношении двух жителей из других регионов за разбойное нападение на территории столицы Башкирии. В тот день пострадал бывший хоккеист.

Все случилось ночью в августе прошлого года. Оба обвиняемых, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, находили в это время в одной из саун Уфы. Тут и возник конфликт с двумя другими посетителями заведения. Одним из последних был хоккеист.

Когда обвиняемые заметили у второй стороны дорогие телефоны популярных марок, они решили пойти на преступление. Мужчины напали на хоккеиста и второго посетителя сауны и похитили гаджеты.

В ходе драки обвиняемые нанесли потерпевшим множественные удары руками и ногами в область жизненно-важных органов и завладели телефонами общей стоимостью более 15 тыс. рублей. В результате спортсмену был причинен тяжкий вред здоровью. Пресс-служба прокуратуры РБ