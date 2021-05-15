В рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион» привито от Covid-19 1307 человек

В Башкирии проводится акция «Здоровая республика - здоровый регион». Передвижные медицинские пункты, в составе которых имеются не только квалифицированные кадры, но и флюорографы, маммографы, стоматологический модуль, продолжают свое движение по районам республики.
На данном этапе уже осмотрено 12 577 человек, проведено 8 715 обследований, сообщает пресс-службе Минздрава РБ. Бригада врачей состоит из нескольких специалистов: хирурга, терапевта, уролога, акушера-гинеколога, офтальмолога, стоматолога и других.
По результатам проведенных обследований выявлено 552 случая превышения глюкозы в крови, 645 фактов повышенного уровня холестерина, избыточный вес обнаружен у 658 граждан.
Также в ходе акции на сегодняшний день в республике от коронавируса привились 1 307 человек, из них почти 700 пациентов старше 60 лет.
Далее бригады врачей проедут по следующим направлениям:
-Уфимский маршрут – продолжает работать в Кармаскалинском районе (с 17 по 21 мая в селе Подлубово);
- Дуванский маршрут – с 17 по 21 мая работает в селе Еланлино Кигинского района;
- Нефтекамский маршрут – продолжает работу в Аскинском районе (14-17 мая в селе Кубиязы, 18-19 мая в селе Усть Табаска и 20-21 мая в селе Кунгак);
- Октябрьский маршрут – продолжает работу в Шаранском районе (11-14 мая в селе Старотумбагушево, 17-21 мая в селе Еремкино);
- Стерлитамакский маршрут – продолжает работу в Гафурийском районе (11-14 мая в селе Белое озеро и 17-21 мая в селе Буруновка);
- Белорецкий маршрут – продолжает работу в Учалинском районе (13-14 мая в селе Ахуново, 17-20 мая в селе Учалы, 21-25 мая в селе Сафарово).
Фото: Минздрав РБ