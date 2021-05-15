В рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион» привито от Covid-19 1307 человек

Выявлено 369 социально-значимых заболеваний, в том числе: подозрений на ЗНО – у 90 человек, сахарный диабет – у 40 человек, туберкулез – у 4 человек, гипертонию – 234 человека, инфаркт миокарда – один человек. Все граждане с подозрением либо выявлением социально-значимых заболеваний были направлены на дообследование для уточнения диагноза, лечение и взяты на контроль.

Пресс-служба Минздрава РБ