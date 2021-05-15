В башкирском Зауралье появится саморегулируемая организация для сохранения экологии

Озеру Талкас уделят особое внимание, а в Зауралье появится саморегулируемая организация, в которую войдут недропользователи. В ходе рабочей поездки в Баймак Глава Башкортостана Радий Хабиров провел совещание с руководителями муниципалитетов и компаний, которые ведут добычу полезных ископаемых. Зачастую недобросовестные предприниматели оставляют после себя перерытые поля, не проводя рекультивацию.

Золотодобытчики вышли за пределы границы прииска и, по мнению, горожан, изменили русло одноименной реки. Чтобы разобраться в ситуации, была создана правительственная комиссия, а сегодня и сам Глава Башкортостана приехал, чтобы поговорить с недропользователями. На совещание пригласили и руководителей районов Зауралья, на территориях которых ведётся разработка. Повод для встречи более чем серьезный – урон экологии.

Они получают лицензию на участок, и когда добыли всё, что им нужно, должны его рекультивировать. Но вместо этого они берут ещё участки и раскапывают их. А потом исчезают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До декабря мы участок рекультивируем, завезем грунт, вдоль дороги посадим зеленые насаждения. Со вчерашнего дня уже начали расчистку русла реки. Олег Заплатин, генеральный директор ООО «Таналык»

Нарушения экологических норм выявила и глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе посещения Сангалыкского диоритового карьера в Учалинском районе. Жители деревни Мансурово, которая расположена менее чем в километре от производства, годами жаловались на постоянную пыль. Но предприятие проблему не решало. Радий Хабиров заявил, что недовольство местных жителей вполне обоснованно. И чтобы исправить ситуацию, в Зауралье будет создана саморегулируемая организация. В эту ассоциацию войдут недропользователи, представители Минэкологии, надзорных ведомств, главы администраций районов. После многочисленных жалоб местных жителей и реакции Радия Хабирова предприятия, причинившие урон экологии, приведут свои участки в порядок.

Подписано техзадание на модернизацию, сейчас идет разработка, первые проектные решения будут реализованы в июне. Алексей Чекмарёв, директор Сангалыкского диоритового карьера

Ещё одна многолетняя проблема для горожан – футбольный стадион «Труд». При строительстве были допущены значительные ошибки, и комиссия не приняла объект. За время простоя сооружения деревянные трибуны сгнили, крыша из поликарбоната пришла в негодность, металлоконструкции проржавели. По поручению главы республики в конце прошлого года здесь началась масштабная реконструкция. Открытие запланировано на это лето.

Обновленный после реконструкции парк Победы в центре Баймака сегодня напоминал большую детскую площадку. Сотни горожан приехали сюда, чтобы отметить Международный день семьи. В честь праздника организовали парад колясок.

В Баймакском районе 1260 многодетных семей. И, пожалуй, самая известная из них – семья Бускуновых. Родители воспитывают 11 детей. Радий Хабиров поздравил их с праздником, а также вручил подарки юбилярам, которые прожили в совместном браке более 50 лет.