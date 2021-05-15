В Башкирии прошла акция «Сад Памяти»

В Башкортостане сегодня состоялась акция «Сад Памяти». В ее рамках жители республики сажают деревья. В Чишминском районе субботник приурочили к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Там посадили 12 тысяч саженцев.
Каждое деревце – в память о погибшем в бою солдате. Наряду с местными жителями инициативу поддержали министр лесного хозяйства Башкортостана и премьер-министр правительства республики.
Акция сегодня прошла также в Кушнаренковском, Альшеевском и Иглинском районах. Впервые экологический проект прошел в минувшем году. За это время в республике высадили 1,5 миллиона деревьев.