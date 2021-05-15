В Башкирии прошла акция «Сад Памяти»

В Башкортостане сегодня состоялась акция «Сад Памяти». В ее рамках жители республики сажают деревья. В Чишминском районе субботник приурочили к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Там посадили 12 тысяч саженцев.

Каждое деревце – в память о погибшем в бою солдате. Наряду с местными жителями инициативу поддержали министр лесного хозяйства Башкортостана и премьер-министр правительства республики.

Каждый, кто принимает участие в таких акциях, получает не просто заряд энергии, а чувство, что принимает участие в формировании истории нашей республики, страны, не только улучшая экологию, а создавая традиции памяти. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан