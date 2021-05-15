В Уфе в Международный день семьи прошёл семейный фестиваль

Сегодня весь мир отмечает Международный день семьи. В Уфе в честь даты прошёл семейный фестиваль. В выставочном зале собрались многодетные участники ремесленного конкурса со всей республики. За каждым столом – своя маленькая история. Одни шьют кукол, другие стоят за станком, третьи играют на музыкальных инструментах.

Мелодия этой семьи – в звуках национальных инструментов. Папа – школьный учитель, преподаёт нотную грамоту на кубызе и думбыре. С рождением первого сына стал играть и дома.

В ремесленном конкурсе участвовали именно многодетные семьи. У Табулдиных 7 сыновей и 2 дочки. Их мама Лейсан 32 года назад переехала из города в деревню, вместе с мужем и детьми держат хозяйство, следят за своей пасекой. В конкурсе несколько участников со сладким ремеслом. Султановы делают мёд и прополис. Они заняли первое место в состязании.

Ремесло у многих родителей появилось именно после рождения детей. Дамир Мазитов для первой дочки решил не покупать люльку, а сделать своими руками. Сейчас у семьи деревянное хобби. Папа выполняет тяжёлую работу, мама и дочки отвечают за оформление.