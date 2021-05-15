Мастер-классы, концерты и выставки: как в Уфе прошла «Ночь музеев»

Искусство для тех, кто не спит. В Башкортостане проходит международная акция «Ночь музеев». От заката до рассвета – время любоваться шедеврами живописи, гениальными скульптурами, историческими артефактами и другими экспонатами. И это лишь малая часть культурного марафона. Каждый музей подготовил для посетителей свои лучшие выставки. А некоторые приоткрыли доступ к ранее закрытым экспозициям.

Любителям культурного отдыха по всему миру сегодня не спится. В традиционную «Ночь музеев» в Башкортостане свои двери распахнули свыше сотни музеев и других учреждений культуры. В этом году акцию посветили сразу трём темам: «Больше, чем музей», «Навстречу Фольклориаде» и «Здоровье прежде всего».

Между тем в музее имени Нестерова настоящий ажиотаж. Сегодня выставочный зал радует посетителей не только картинами, но и оперным пением. А вот Национальный литературный музей республики и мемориальный дом-музей Мажита Гафури устроили гостям погружение в самую настоящую сказку.

Кому-то пришлось по душе театрализованное представление и концерт, кому-то – грачиная каша, а кого-то завлекли пластилиновые истории. Свыше тысячи авторских игрушек, сделанных руками Игоря Федоровича, были представлены на одной из выставок. И посетители не остались равнодушны. Кому-то пришлись по душе пластилиновые трансформеры, а кто-то решил примерить царицу ночи. Каждая работа автора нашла своего зрителя.