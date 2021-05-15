Победители юниорского первенства страны по хоккею вернулись в Уфу

В Уфу вернулись победители первенства страны по хоккею среди юниоров до 18 лет. Команда Дмитрия Холепы и Андрея Яханова выиграла финал российских соревнований в Омске, тем самым удивив хоккейную общественность, ведь два первых матча на турнире наши спортсмены проиграли.

Они действительно герои, действительно скромные, но, к счастью, только за пределами льда. В игре, как показали соревнования минувшего первенства России среди юниоров до 18 лет, им равных нет. Это конец финального этапа, а в начале юлаевцы проиграли в двух матчах 0:5 и 1:3. Но команда сумела собраться.

Наверное, после двух стартовых игр мы поняли, что надо быть одной командой и играть только на победу, без всяких грустных эмоций. На каждый матч мы собирались, как на последний бой. Игорь Карпов, нападающий команды «Салават Юлаев-2003»

И таких боев было еще шесть, и все победные. В финале юлаевцы уверенно обыграли сверстников из альметьевского «Спутника» – 5:2.

Уже дома у родного Дворца спорта на Зорге собрался не иначе как дубль команды «Салават Юлаев-2003». Это победа и родителей хоккеистов. Особые поздравления чемпиону первенства ЮХЛ вратарю Семену Вязовому, который до этого турнира не попал в состав сборной на юниорский чемпионат мира, зато стал лучшим в омском финале.

Сначала мы даже не поверили, что победили, но уже в процессе празднования всё осознали. Прежде всего я радовался за победу команды, а то, что меня признали лучшим вратарём, – это заслуга всей команды. Семен Вязовой, вратарь команды «Салават Юлаев-2003»

Все ребята молодцы, завоевали золотые медали на первенстве ЮХЛ. Думаю, это даже где-то исторический момент. Для них это будет дополнительная уверенность, дополнительная мотивация, чтобы перейти дальше, в МХЛ. Защитили цвета клуба «Салават Юлаев». Дмитрий Холепа, старший тренер команды «Салават Юлаев-2003»