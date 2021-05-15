Победители юниорского первенства страны по хоккею вернулись в Уфу

В Уфу вернулись победители первенства страны по хоккею среди юниоров до 18 лет. Команда Дмитрия Холепы и Андрея Яханова выиграла финал российских соревнований в Омске, тем самым удивив хоккейную общественность, ведь два первых матча на турнире наши спортсмены проиграли.
Они действительно герои, действительно скромные, но, к счастью, только за пределами льда. В игре, как показали соревнования минувшего первенства России среди юниоров до 18 лет, им равных нет. Это конец финального этапа, а в начале юлаевцы проиграли в двух матчах 0:5 и 1:3. Но команда сумела собраться.
И таких боев было еще шесть, и все победные. В финале юлаевцы уверенно обыграли сверстников из альметьевского «Спутника» – 5:2.
Уже дома у родного Дворца спорта на Зорге собрался не иначе как дубль команды «Салават Юлаев-2003». Это победа и родителей хоккеистов. Особые поздравления чемпиону первенства ЮХЛ вратарю Семену Вязовому, который до этого турнира не попал в состав сборной на юниорский чемпионат мира, зато стал лучшим в омском финале.
И у ребят есть шанс защищать цветка клуба и дальше. Как это делают Данил Башкиров, Данил Алалыкин, которые в составе юлаевской команды 2001 года рождения выигрывали первенство России.