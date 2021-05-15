В Уфе чемпионка мира Тамара Тансыккужина сыграла в шашки со всеми желающими

Восемь против 250. Башкирские гроссмейстеры провели сегодня сеанс одновременной игры в русские шашки. Спортивное мероприятие прошло в уфимском парке «Ватан». Среди тех, кто принял участие в сеансе, и Тамара Тансыккужина, недавно завоевавшая мировую шахматную корону.

Тамара Тансыккужина еще недавно в напряжении сидела напротив польской соперницы Натальи Садовской. На этот раз на одном месте задержаться не получится. Тех, кто бросил вызов лучшей шашистке мира, было 250 человек. Принять участие мог любой желающий.

Когда много людей участвует, можно сделать большой праздник. Встречаются люди, которые когда-то играли в шашки, и ребята, которые сейчас только пришли. Получается общение. Тамара Тансыккужина, многократная чемпионка мира по международным шашкам

В сеансе приняли участие и другие прославленные шашисты Башкортостана. Действующие чемпионы мира в блице и рапиде Айнур Шайбаков, Алия Аминова, Айгуль Идрисова и Муродулло Амриллаев. Триумфаторы мировых и европейских форумов среди юниоров Даниил Ильин, Тамерлан Ахмеров и Марсель Шарафутдинов. За одной из досок играл партию глава администрации Уфы Сергей Греков.

Шашки заслуживают такого внимания. Это истинно народная игра. А то, что шашки стали новостью номер один, это спортивный подвиг Тамары Тансыккужиной. Юрий Черток, председатель шашечного клуба «Башкортостан», заслуженный тренер России

Были среди участников и представители других видов спорта. Например, бронзовый призёр молодежной хоккейной лиги Сергей Сафин-Трегубов. Помогали ему маскоты: куницы Салават и Юлай, которые, как оказалось, тоже неплохо играют в шашки.

Постоянно играем в шашки или шахматы в раздевалке или на выезде. Шашки более простая игра. Сергей Сафин-Трегубов, защитник МХК «Толпар»