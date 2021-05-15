В Уфе чемпионка мира Тамара Тансыккужина сыграла в шашки со всеми желающими

Восемь против 250. Башкирские гроссмейстеры провели сегодня сеанс одновременной игры в русские шашки. Спортивное мероприятие прошло в уфимском парке «Ватан». Среди тех, кто принял участие в сеансе, и Тамара Тансыккужина, недавно завоевавшая мировую шахматную корону.
Тамара Тансыккужина еще недавно в напряжении сидела напротив польской соперницы Натальи Садовской. На этот раз на одном месте задержаться не получится. Тех, кто бросил вызов лучшей шашистке мира, было 250 человек. Принять участие мог любой желающий.
В сеансе приняли участие и другие прославленные шашисты Башкортостана. Действующие чемпионы мира в блице и рапиде Айнур Шайбаков, Алия Аминова, Айгуль Идрисова и Муродулло Амриллаев. Триумфаторы мировых и европейских форумов среди юниоров Даниил Ильин, Тамерлан Ахмеров и Марсель Шарафутдинов. За одной из досок играл партию глава администрации Уфы Сергей Греков.
Были среди участников и представители других видов спорта. Например, бронзовый призёр молодежной хоккейной лиги Сергей Сафин-Трегубов. Помогали ему маскоты: куницы Салават и Юлай, которые, как оказалось, тоже неплохо играют в шашки.
Участникам, сыгравшим вничью с мастерами либо обыгравшим их, вручили медали и ценные призы, а лучшим из лучших – кубки. Башкортостан – единственное место на планете, где такой сеанс мог быть проведен. Ведь подобной концентрации шашечных чемпионов нет больше нигде.