В Уфе завершился Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Мероприятие приурочено к 90-летию создания комплекса. По итогам нескольких дней борьбы организаторы подвели итоги в личных и командных зачетах. За победу боролись 39 команд из 22 субъектов.
В тройку призеров вошли представители Тюмени и Красноярска, а первое место завоевала сборная госкорпорации «Росатом».
Участники соревновались в шести видах программы. Выполняли стрельбу, упражнения на пресс, подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость и кросс. Завершился фестиваль эстафетной гонкой, которая была проведена впервые в рамках фестиваля трудовых коллективов.