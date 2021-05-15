В Уфе завершился Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Мероприятие приурочено к 90-летию создания комплекса. По итогам нескольких дней борьбы организаторы подвели итоги в личных и командных зачетах. За победу боролись 39 команд из 22 субъектов.

В тройку призеров вошли представители Тюмени и Красноярска, а первое место завоевала сборная госкорпорации «Росатом».

Наша команда собрана из разных регионов, из разных городов. Так как наши предприятия раскиданы по всей стране. Борис Сосунов, победитель Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов

Участники соревновались в шести видах программы. Выполняли стрельбу, упражнения на пресс, подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость и кросс. Завершился фестиваль эстафетной гонкой, которая была проведена впервые в рамках фестиваля трудовых коллективов.