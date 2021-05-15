В Башкирии наградили победителей и призеров соревнований «Золотая шайба»

В Кумертау наградили победителей и призеров региональных соревнований «Золотая шайба» имени Тарасова. Всего в двух этапах соревнований среди юношей приняли участие 274 команды, а это почти пять тысяч хоккеистов.

Ребятам вручили 21 сертификат на приобретение хоккейной экипировки, а лучшим тренерам – гранты. Среди тех, кто вошел в тройку сильнейших, и хоккеисты кумертауского «Сапсана». Благодаря открытию ледовой арены ребята теперь составляют конкуренцию на соревнованиях. Кумертауцы стали обладателями сертификатов на 50 тысяч рублей и комплекта клюшек.